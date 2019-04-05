Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай впервые за 19 лет сертифицировал российский вертолетный двигатель 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 52 минуты назад
Фото: Facebook
Объединенная двигателестроительная корпорация завершила сертификацию отечественного двигателя ВК-2500 в Китае, который пришел на смену ТВЗ-117 и создается исключительно из российский комплектующих, сообщили в пресс-службе Ростеха.
«Впервые за 19 лет на территории Китая был сертифицирован отечественный вертолетный двигатель. В ближайшем будущем ОДК планирует начать сертификацию двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае в составе вертолета, а также валидацию сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной Корее, Бразилии, Мексике», — говорится в сообщении Ростеха в Facebook.
В госкорпорации пояснили, что теперь в Китае могут эксплуатироваться российские гражданские вертолеты с этой силовой установкой.
«Работы по ее валидации на территории велись китайскими авиационными властями в тесном сотрудничестве с холдингом «Вертолеты России» и Федеральным агентством воздушного транспорта», — добавили в Ростехе.
Ранее в пятницу сообщалось, что управление гражданской авиации Китая выдало национальный сертификат на Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, открыв этим возможности поставки данного транспорта в КНР.
ВК-2500 создавался как замена двигателям ТВ3-117, которые делали на украинском предприятии «Мотор-Сич», и теперь стоит на вертолетах Ми-17, Ми-28, Ка-52, Ми-35.
Китай является одним из крупнейших операторов вертолетов российского производства. Наибольшей популярностью в стране пользуются вертолеты типа Ми-8/17.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Турция объяснила, почему предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам» «Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии Армия Хафтара взяла без боя город Гарьян
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Росавиация , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , АО "Вертолеты России" , Мотор Сич , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он и на трезвую голову довел страну до ручки»2
«Будем убивать тех, кто за Зеленского»69
Пока вы спали: Новые налоги введут с отсрочкой27
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко19
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»141
Видео
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Происшествия Криминал
Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу
Шоу-бизнес
Балтфлот высадил морской десант на побережье
Армия Войска
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
В мире Статьи
Порошенко встретится с Меркель
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение