Китай впервые за 19 лет сертифицировал российский вертолетный двигатель

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила сертификацию отечественного двигателя ВК-2500 в Китае , который пришел на смену ТВЗ-117 и создается исключительно из российский комплектующих, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Впервые за 19 лет на территории Китая был сертифицирован отечественный вертолетный двигатель. В ближайшем будущем ОДК планирует начать сертификацию двигателя ВК-2500ПС-03 в Китае в составе вертолета, а также валидацию сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной Корее, Бразилии, Мексике», — говорится в сообщении Ростеха в Facebook.

В госкорпорации пояснили, что теперь в Китае могут эксплуатироваться российские гражданские вертолеты с этой силовой установкой.

«Работы по ее валидации на территории велись китайскими авиационными властями в тесном сотрудничестве с холдингом «Вертолеты России» и Федеральным агентством воздушного транспорта», — добавили в Ростехе.

Ранее в пятницу сообщалось, что управление гражданской авиации Китая выдало национальный сертификат на Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, открыв этим возможности поставки данного транспорта в КНР.

ВК-2500 создавался как замена двигателям ТВ3-117, которые делали на украинском предприятии «Мотор-Сич» , и теперь стоит на вертолетах Ми-17, Ми-28, Ка-52, Ми-35.

Китай является одним из крупнейших операторов вертолетов российского производства. Наибольшей популярностью в стране пользуются вертолеты типа Ми-8/17.