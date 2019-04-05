Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду", — сказал Зиятдинов, не уточнив, где конкретно это произошло.

Он добавил, что информация о высокой эффективности зенитных комплексов семейства "Тор" хорошо известна потенциальным заказчикам, в том числе зарубежным специалистам, которые видели ЗРК в работе.

"По совокупности боевых характеристик ЗРК семейства "Тор" до настоящего времени не имеют себе равных. Это хорошо известно специалистам как в нашей стране, так и за рубежом. Мы вполне успешно конкурируем с любыми современными ЗРК в своем классе, о чем свидетельствуют поставки наших комплексов ряду иностранных армий", — сказал собеседник.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи и командных пунктов, мостов, аэродромов, радиотехнических средств от самолетов, вертолетов, радиоуправляемых ракет, корректируемых и планирующих авиационных бомб, беспилотников и других элементов современного высокоточного оружия.