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Российский «танк для нищих» обогатили «Андромедой» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российские основные боевые танки Т-72Б3 оснастили терминалами автоматизированной системы управления (АСУ) «Андромеда», сообщают «Известия».
«Командир подразделения может ставить задачу в онлайн-режиме, отметив точку на электронной карте. Подчиненный увидит на своем терминале направление движения и данные о целях, переданные от разведподразделений. Система сама выполнит расчеты координат с учетом поправок на погодные условия», — пишет газета.
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, обновление боевой машины позволит нарастить скорость нанесения ответных и упреждающих ударов, а также позволит соответствующим «подразделениям быть более мобильными и, соответственно, меньше находиться под огнем».
Издание отмечает, что модернизация коснется Т-72Б3, полученных Воздушно-десантными войсками в 2018 году, а ранее в «Андромеду» были интегрированы только боевые машины, создаваемые на основе платформы «Армата».
В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Российскую боевую машину специалист назвал «танком для нищих»: «Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"».
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Армия , Войска , Оружие , газета "Известия"
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