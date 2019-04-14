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Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 94 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва «однозначно негативно» относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность», — приводит его слова ТАСС.
«Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе», — добавил он.
Грушко отметил, что безопасность в этом регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран.
Напомним, в НАТО заявляли, что принятие «Пакета по Черному морю» предусматривает наращивание присутствия сил Североатлантического альянса для оказания помощи Украине и Грузии.
Москва ранее предупреждала НАТО о последствиях наращивания присутствия в акватории Черного моря.
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Армия , Войска , Оружие , Александр Грушко , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва
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