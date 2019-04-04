Минобороны впервые показало военную базу в Арктике

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Минобороны РФ впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер» в Арктике 

ИноСМИ + ещё 1 14 часов назад
Министерство обороны России впервые показало журналистам, в том числе иностранным, военную базу «Северный клевер». Объект, на который можно добраться только на вертолёте, расположен на острове Котельном, входящем в состав архипелага Новосибирские острова.
Задачами «Северного клевера» являются радиолокационный контроль воздушного пространства и Северного морского пути, а также ликвидация экологического ущерба. Перемещаться из одного объекта в другой на базе можно не выходя на улицу.
Для военнослужащих также организованы места для отдыха.
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Армия , Видео , Войска , Министерство обороны
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