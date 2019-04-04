«Передел сфер влияния»: НАТО расширит сотрудничество с Украиной и Грузией в Чёрном море

НАТО будет оказывать дополнительную поддержку Украине и Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. В частности, участники альянса будут чаще заходить в черноморские порты этих двух стран, проводить с ними совместные учения и обмениваться с ними данными.

«Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомлённость о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информации», — приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что альянс намерен «сохранить своё внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе» из-за военного усиления России.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что на данный момент решение об активизации альянса в Чёрном море принято только на политическом уровне, детали пока согласовываются.

«Обычно детали ещё согласовывают. Мы на стадии (определения. — RT) политики, политического направления. И есть понимание, что Чёрное море — важный регион», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, приуроченный к 70-летию Североатлантического альянса саммит стран — членов НАТО проходит в Вашингтоне 3 — 4 апреля. Накануне встречи, 2 апреля, постпред США при организации Кэй Бейли Хатчисон рассказала журналистам, что альянсом будет принят так называемый черноморский пакет мер.

«Это пакет, который усиливает разведку, в том числе воздушную, и предполагает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы гарантировать для украинских кораблей безопасный проход через Керченский пролив», — сказала она.

В России предупредили, что военные манёвры НАТО в регионе повлияют на региональную безопасность.

«Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем. С военной точки зрения мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности в этом регионе», — сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко

«Своей целью видит ослабление России»

Североатлантический альянс используется Соединёнными Штатами для давления на Россию, убеждён член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов

«Альянс давно уже инструмент в руках одной большой державы, которая основной своей сегодняшней целью видит ослабление России, давление на неё — экономическое и политическое. Всё остальное является частным приложением к этой большой задачи. Если бы Украины и Грузии не было, надо было бы их придумать», — сказал он RT.

Так, в преддверии саммита в Оборонном колледже НАТО представили три сценария дальнейшего развития альянса — «хороший», «плохой» и «ужасный». Во всех трёх отмечается необходимость противостоять России.

По мнению Морозова, противоречия в российско-украинских отношениях используются для расширения военного присутствия блока на границе с РФ.

«Та провокация Украины возле Керченского пролива — это был повод, чтобы сказать: тогда мы будет заходить в украинские и грузинские порты, будет наращивать своё присутствие, будет проводить совместные учения. Всё это элемент большой стратегии, связанной с переделом сфер влияния, перераспределения сил в мире, давлением на Россию», — добавил сенатор.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября прошлого года. Три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России и вошли в российские территориальные воды. Они не отвечали на запросы погранслужбы ФСБ . Пограничникам пришлось применить силу — все корабли вместе с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны.

При этом, несмотря на акцентирование внимания на сотрудничество с Украиной и Грузией, НАТО не намерено их принимать в свою организацию, напомнил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

«Нет никакого сомнения, что ось «Грузия — Украина» — это ось, созданная НАТО для того, чтобы угрожать, влиять, воздействовать на Россию. Беда в другом — Грузия и Украина торопятся в НАТО и уверены, что получат от этого массу льгот, уважения и материальной выгоды, а НАТО не торопится их принимать. Это противоречит их нормативным документам», — сказал он RT.

Так, согласно требованиям альянса, страна — кандидат на вступление в НАТО не должна иметь территориальных споров с соседями. При этом Грузия не признаёт независимость Южной Осетии и Абхазии, а Украина не признаёт результаты референдума о воссоединении Крыма с Россией, проведённого в 2014 году.

При этом возможное включение этих стран в НАТО Столтенберг не считает провокацией.

«Грузия и Украина являются независимыми государствами, имеющими право выбирать свой путь. Даже идея того, что стремление Украины и Грузии в НАТО является провокацией в отношении России, очень опасна. Ведь если мы начнём считать это провокацией в отношении России, то тогда мы начнём считать что у России есть право решать, что её соседи могут и не могут делать», — заявил он.

«Все корабли будут сопровождаться»

Россия готова к улучшению отношений с НАТО, однако на каждый заход кораблей альянса в Чёрное море будет высылать сопровождение, отметил капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Отношения между Россией и альянсом фактически находятся на нулевом уровне. Мы не отказываемся от переговоров, от позитивных шагов. Просто будет боеготовность Черноморского флота, все корабли будут сопровождаться… Найдутся задачи и для авиации, которой в Крыму достаточно. Это всё рабочий момент, как мне сказали в Севастополе, для ЧФ», — подчеркнул он в беседе с RT.

Так, в последний раз военные корабли НАТО в Чёрное море заходили 28 марта. Тогда нидерландский, канадский и испанский фрегаты второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли Босфор для подготовки к участию в совместных с Украиной и Грузией учений Sea Shield — 2019 («Морской щит — 2019»).

Фрегаты альянса сопровождали корабли «Иван Хурс» и « Василий Быков » Черноморского флота России.