«Непростая операция»: Россия передала Израилю останки танкиста

Россия передала Израилю останки погибшего в Ливане в 1982 году израильского сержанта Захарии Баумеля. Торжественная церемония состоялась в Минобороны РФ . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху увезет с собой из Москвы личные вещи солдата. Тело военного уже находится в Израиле и будет погребено 4 апреля вечером. Нетаньяху выразил благодарность за то, что два года назад российская сторона согласилась помочь в операции по поиску без вести пропавшего солдата.

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, останки Баумеля в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин во время личной встречи с израильским премьером рассказал ему об обнаружении российскими и сирийскими военными места захоронения сержанта, отметив, что операция далась группе спецназа «непросто».

«Мы очень рады тому, что и на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести и, самое главное, это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу», — сказал Путин, попросив Нетаньяху передать семье погибшего слова сочувствия и поддержки.

По его словам, все необходимые генетические экспертизы уже проведены.

Пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус пояснила, что в четверг Нетаньяху были переданы личные вещи солдата, которые он увезет в Израиль. На торжественной церемонии в Минобороны РФ состоялась «символическая» передача комбинезона и армейских ботинок танкиста Баумеля.

Сами останки военного уже находятся в Израиле, отметила Йонатан-Леус в беседе с РИА «Новости».

Ранее телеканал Al-Arabia сообщал, что как только принадлежность останков Баумеля была установлена после их обнаружения, премьер-министр Израиля попросил президента России о встрече, чтобы поблагодарить его за помощь, а также обсудить вопросы, связанные с Сирией.

Нетаньяху отметил, что Израиль ценит дело России по возвращению останков тел пропавших солдат. По словам премьера, похороны солдата пройдут вечером 4 апреля. В церемонии примут участие семья и друзья погибшего, а также сам Нетаньяху.

Главный раввин России Берл Лазар также выразил благодарность российскому главе за содействие в возвращении останков солдата. Он подчеркнул, что для израильского народа «возможность захоронить тело умершего человека по законам веры — священный долг».

Визит Нетаньяху в Россию стал уже вторым с начала этого года. Как ранее пояснили в Кремле, 4 апреля политики провели «краткие, быстрые рабочие переговоры», чтобы «сверить часы» по различным вопросам. 1 апреля Путин и Нетаньяху поговорили по телефону, обсудив двустороннее сотрудничество, включая контакты по военной линии, а также ситуацию в ближневосточном регионе.

Их предыдущая личная встреча состоялась в Москве 27 февраля. По ее итогам Путин заявил о возможности создания рабочей группы по Сирии, в которой будут участвовать Россия, Израиль, сама Сирия и ряд других государств. Цель такой группы — урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республике уже после окончательного подавления терроризма в этой стране.

Израильский лидер по итогам переговоров сообщил, что стороны договорились о продолжении координации действий между российской армией и Армией обороны Израиля, а также о достижении общей цели — выводе из Сирии иностранных войск, введенных после начала гражданской войны.

11 июня 1982 года танковый батальон Армии обороны Израиля попал в окружение сирийских войск у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане. В бою погибли более 20 израильских военных, десятки были ранены, еще шестеро пропали без вести, несколько танков достались сирийцам в качестве трофеев. Израиль спустя 37 лет не оставил попытки найти останки своих бойцов. Российский спецназ обнаружил тело Баумеля в ходе операции в Сирии. Кроме него, пропавшими без вести в том бою до сих пор числятся израильские солдаты Цви Фельдман и Иегуда Кац.

Фельдман вместе с Баумелем служил в танке «Магах» (версия американского М48), который в 2016 году Россия передала Израилю. После того, как танк был утерян израильской армией, он был передан СССР, и долгое время машина экспонировалась в подмосковном музее. Во время одного из своих визитов в Москву Нетаньяху поднял вопрос о возвращении танка «как единственного свидетельства памяти для семей солдат Армии обороны Израиля, которые пропали без вести в той битве».