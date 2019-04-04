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Два американских самолета провели разведку у российских границ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V
Два американских самолета заметили у южных и западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.
Так, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британской авиабазы Милденхолл, а затем пролетел около Калининградской области.
Еще одно воздушное судно Lockheed ЕР-3Е поднялось в небо с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приблизилось к побережью Сочи.
В последнее время все чаще иностранные разведывательные самолеты и беспилотные лететельные аппараты появляются вблизи российских границ и военных объектов. Их периодически замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии. В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H.
Минобороны России не раз призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
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Армия , Войска , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , Калининградская Область
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