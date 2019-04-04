Два американских самолета провели разведку у российских границ

Два американских самолета заметили у южных и западных границ России . Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Так, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint взлетел с британской авиабазы Милденхолл, а затем пролетел около Калининградской области

Еще одно воздушное судно Lockheed ЕР-3Е поднялось в небо с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приблизилось к побережью Сочи.

В последнее время все чаще иностранные разведывательные самолеты и беспилотные лететельные аппараты появляются вблизи российских границ и военных объектов. Их периодически замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии. В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H.