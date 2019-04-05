Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немцы испытали «морского паука» на Балтике 

Популярная механика + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Как правило, современные корабли оборудованы системами защиты от торпедной атаки: обычно они представляют собой те или иные средства отвода торпеды от цели — так работает, к примеру, комплекс «Удав-1М». Он использует специальный снаряд, который принимает на себя удар выпущенной по кораблю торпеды с акустическим наведением. Кроме того, военные используют для защиты сети, специальные глубинные заряды и даже артиллерийские установки.
Новая система защиты кораблей разработки Atlas Elektronik состоит из комплекса обнаружения, классификации и локализации торпед (TDCL) и противоторпедной торпеды SeaSpider. Немцы уверяют, что система способна обнаружить любой тип торпед, выпущенных по кораблю. После обнаружения угрозы корабль запускает противоторпедную торпеду-перехватчик, которая уничтожает вражескую торпеду.
В ходе прошедших в Балтийском море испытаний противоторпедную систему установили на многоцелевом судне бундесвера, по которому затем были запущены учебные версии торпед DM2A3. Торпеда-перехватчик «Морской паук» в целях безопасности также не имела боевого заряда, а контроль перехвата целей специалисты осуществляли с помощью гидроакустических средств. Все испытания признаны успешными.
Популярная механика: последние новости
«Буревестник» получит мощный аккумулятор Турция испытала электромагнитную пушку Индия поставила под угрозу МКС
Комментарии
Армия , Войска , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он и на трезвую голову довел страну до ручки»12
«Будем убивать тех, кто за Зеленского»84
Не секрет: раскрыт «подарок» Путина Нетаньяху
Пока вы спали: Новые налоги введут с отсрочкой28
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко21
Видео
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Происшествия Криминал
Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу
Шоу-бизнес
Балтфлот высадил морской десант на побережье
Армия Войска
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
В мире Статьи
Порошенко встретится с Меркель
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение