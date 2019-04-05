Немцы испытали «морского паука» на Балтике

Как правило, современные корабли оборудованы системами защиты от торпедной атаки: обычно они представляют собой те или иные средства отвода торпеды от цели — так работает, к примеру, комплекс «Удав-1М». Он использует специальный снаряд, который принимает на себя удар выпущенной по кораблю торпеды с акустическим наведением. Кроме того, военные используют для защиты сети, специальные глубинные заряды и даже артиллерийские установки.

Новая система защиты кораблей разработки Atlas Elektronik состоит из комплекса обнаружения, классификации и локализации торпед (TDCL) и противоторпедной торпеды SeaSpider. Немцы уверяют, что система способна обнаружить любой тип торпед, выпущенных по кораблю. После обнаружения угрозы корабль запускает противоторпедную торпеду-перехватчик, которая уничтожает вражескую торпеду.

В ходе прошедших в Балтийском море испытаний противоторпедную систему установили на многоцелевом судне бундесвера, по которому затем были запущены учебные версии торпед DM2A3. Торпеда-перехватчик «Морской паук» в целях безопасности также не имела боевого заряда, а контроль перехвата целей специалисты осуществляли с помощью гидроакустических средств. Все испытания признаны успешными.