Турецкие эксперты недовольны давлением США в связи с поставками С-400

Обсуждение проходило на фоне подготовки визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , который прибудет 8 апреля в сопровождении очень представительной делегации чиновников и бизнесменов, чтобы обсудить развитие сотрудничества двух стран и открыть Год культуры России и Турции. Это уже третий визит Эрдогана в Россию в этом году.

Обострилось противостояние Турции и США , связанное с планами Анкары закупить зенитные комплексы С-400 российского производства. В связи с этим Вашингтон заявил 1 апреля, что приостанавливает все действия и поставки в Турцию, связанные с выполнением договоренности о поставке американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для ВВС Турции.

Как пояснил в этой связи замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко , за заявлениями госсекретаря США Майка Помпео о том, что Турция, закупая российское оружие, угрожает тем самым единству НАТО , "прослеживается экономический интерес Вашингтона".

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поставки С-400 в Турцию — "решенный вопрос, не подлежащий обсуждению".

Как отметил директор по стратегическим исследованиям SETA Хасан Ялчын, выступая на дискуссии клуба "Валдай", США, скорее всего, будут усиливать давление на Турцию в связи с контрактом на поставку С-400. "Но от этого, — подчеркнул он, — Турция не станет ближе к Вашингтону".

Ялчын напомнил, что Турция — полноценный член НАТО, обладающий правом вето в этой организации, и США не имеют права считать НАТО своей вотчиной и единолично решать, как должны поступать другие члены Альянса.

"Зенитные комплексы С-400 — это важный элемент турецкой архитектуры безопасности, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, Анкара больше не может зависеть от американских обещаний, которые не всегда выполняются".

Собравшиеся на дискуссии вспомнили в связи с этим так и не выполненную поставку Турции американских комплексов ПВО Patriot администрацией Барака Обамы

Как напомнил директор европейских исследований SETA Энес Байраклы, сотрудничество Турции и России, которое усилилось после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, выгодно для обеих сторон, а внешнее давление с целью навредить этим отношениям вряд ли принесет хорошие плоды.