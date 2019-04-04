Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турецкие эксперты недовольны давлением США в связи с поставками С-400 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отношения России и Турции обсудили в дискуссионном клубе "Валдай" российские и турецкие эксперты. Для этого в Москву приехали ведущие политологи из Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) — одного из ведущих аналитических агентств Турции.
Обсуждение проходило на фоне подготовки визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибудет 8 апреля в сопровождении очень представительной делегации чиновников и бизнесменов, чтобы обсудить развитие сотрудничества двух стран и открыть Год культуры России и Турции. Это уже третий визит Эрдогана в Россию в этом году.
Обострилось противостояние Турции и США, связанное с планами Анкары закупить зенитные комплексы С-400 российского производства. В связи с этим Вашингтон заявил 1 апреля, что приостанавливает все действия и поставки в Турцию, связанные с выполнением договоренности о поставке американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для ВВС Турции.
Как пояснил в этой связи замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, за заявлениями госсекретаря США Майка Помпео о том, что Турция, закупая российское оружие, угрожает тем самым единству НАТО, "прослеживается экономический интерес Вашингтона".
Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поставки С-400 в Турцию — "решенный вопрос, не подлежащий обсуждению".
Как отметил директор по стратегическим исследованиям SETA Хасан Ялчын, выступая на дискуссии клуба "Валдай", США, скорее всего, будут усиливать давление на Турцию в связи с контрактом на поставку С-400. "Но от этого, — подчеркнул он, — Турция не станет ближе к Вашингтону".
Ялчын напомнил, что Турция — полноценный член НАТО, обладающий правом вето в этой организации, и США не имеют права считать НАТО своей вотчиной и единолично решать, как должны поступать другие члены Альянса.
"Зенитные комплексы С-400 — это важный элемент турецкой архитектуры безопасности, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, Анкара больше не может зависеть от американских обещаний, которые не всегда выполняются".
Собравшиеся на дискуссии вспомнили в связи с этим так и не выполненную поставку Турции американских комплексов ПВО Patriot администрацией Барака Обамы.
Как напомнил директор европейских исследований SETA Энес Байраклы, сотрудничество Турции и России, которое усилилось после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, выгодно для обеих сторон, а внешнее давление с целью навредить этим отношениям вряд ли принесет хорошие плоды.
Российская Газета: последние новости
Финляндия допустила вступление в НАТО Вооружение "Шилки" установили на японский пикап в Африке Истребители-бомбардировщики Су-34 перебросили на запад России
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Реджеп Эрдоган , Александр Грушко , Мевлют Чавушоглу , Валдайский клуб , Администрация США , НАТО , Анкара , Москва , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боролись, как могли: названа причина смерти Данелии40
«Если вдруг»: Охлобыстин сделал признание о Зеленском9
Венесуэла снова попросила помощи у России127
Тест на алкоголь: Порошенко принял условие Зеленского24
Дуэль российских подлодок попала на видео8
Видео
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
В ТЦ Москвы прорвало гигантский аквариум
Происшествия
Челябинец «подарил» губернатору квартиру в бараке
Общество
В Москве из окна гостиницы выбросили 21 миллион рублей
Происшествия
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Общество
Венесуэла снова попросила помощи у России
Латинская Америка В мире
В Бразилии в прямом эфире ограбили радиостанцию
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение