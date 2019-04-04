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Названы вероятные сценарии будущего НАТО 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Оборонный колледж НАТО рассказал о трех вариантах будущего военного блока. Доклад размещен на сайте организации, на него обратил внимание RT.
В документе рассматриваются три сценария развития ситуации: «хороший», «плохой» и «ужасный». В каждом из них Россия называется противником.
Авторы доклада считают, что в первом случае НАТО преодолеет кризис благодаря общим стремлениям стран альянса. Отмечается, что для этого в первую очередь необходимо правильно определить цели блока в многополярном мире.
«Альянсу следует начать с основополагающего политического вопроса — почему ему необходимо работать, скажем, в Азиатском регионе», — говорится в документе.
Кроме того, НАТО следует понять, с чем связан «ревизионизм России».
«Плохое» будущее возможно, если участники не смогут определить ключевые задачи. В итоге роль блока на мировой арене уменьшится, но он сможет сдерживать атаки на своей территории. При этом страны не должны будут допустить внутренний политический раскол из-за воздействия «мягкой силы» России.
При третьем, «ужасном» сценарии блок утратит все геополитические позиции и обеспечение безопасности членов альянса в сфере обороны станет неактуальным. Такой вариант приведет смешению приоритетов США в сторону Азии. Из-за этого, в свою очередь, усилится значимость России в противодействии угрозам, говорится в докладе.
Авторы подчеркивают, что при формировании будущих целей НАТО необходимо опираться не на финансовую или военную составляющую, а на политические мотивы.
В марте СМИ рассказали о кризисе в альянсе. Отмечалось, что между членами организации накопилось множество проблем, а Германию обвиняют в скупости и неисполнении финансовых обещаний, что в итоге разрушает военный блок.
4 апреля исполнилось 70 лет со дня образования НАТО. Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года и заложил основы организации. Его главным положением стала пятая статья, согласно которой вооруженное нападение на одну или нескольких стран в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
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