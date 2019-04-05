В ходе весеннего призыва в гвардейскую танковую армию ЗВО направят более 3000 новобранцев

Службу они будут проходить в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях.

В ходе весеннего призыва более 3000 военнослужащих пополнят соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа. Военнослужащие будут проходить службу в соединениях и воинских частях в Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях.

Новобранцы по прибытии в подразделения пройдут курс общевойсковой подготовки по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке.

Все военнослужащие по призыву обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться в автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Каждый военнослужащий в военном комиссариате получит армейский нессесер, который включает в себя шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, станок бритвенный, полотенце и другие компоненты, комплект сим-карт для призывника и его родителей, который позволяет военнослужащему звонить родителям из части на льготных условиях.