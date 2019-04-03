«Фактор дестабилизации»: в России отреагировали на планы НАТО по усилению присутствия в Чёрном море

Россия готова к любым изменениям ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, в том числе к усилению присутствия сил НАТО . Так в российском МИД ответили на заявления постпреда США при альянсе Кэй Бейли Хатчисон, которая сообщила о намерении НАТО «гарантировать для украинских кораблей безопасный проход через Керченский пролив». В Совфеде отметили, что подобные инициативы лишь усиливают напряжённость в регионе. Между тем в Госдуме подчеркнули, что наличие натовского флота в Чёрном море никак не повлияет на правила прохода кораблей через Керчь-Еникальский канал.

В Кремле отрицательно относятся к заявлению постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна», — сказал Песков.

Как заметил заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко , любые военные манёвры сил НАТО негативно скажутся на региональной безопасности.

«Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их применим. С военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности в этом регионе», — пояснил дипломат.

Он также добавил, что НАТО в попытках «удержать распадающийся западный мир» выстраивает свой политический курс вокруг «демонизации России».

Во вторник, 2 апреля, постпред США при Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчисон на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне рассказала о так называемом «черноморском пакете» мер, который должен быть принят в ходе министерской встречи на саммите стран — членов НАТО 3—4 апреля.

«Это пакет, который усиливает разведку, в том числе воздушную, и предполагает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив», — подчеркнула дипломат.

Она также назвала «абсолютно неприемлемым» якобы агрессивное поведение России во время инцидента в Керченском проливе, в результате которого были задержаны украинские военные корабли и экипажи судов. В этой связи, по её мнению, НАТО должно гарантировать для стран региона (Украина, Румыния, Болгария и Грузия) свободу от российского «вмешательства».

Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в российские территориальные воды. Сотрудники погранслужбы ФСБ были вынуждены применить силу: суда, на которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ , были задержаны. В настоящее время граждане Украины находятся под стражей в России. В Москве неоднократно подчёркивали, что случившееся было провокацией со стороны Киева.

«Украина как источник нагнетания»

По мнению члена Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, в НАТО используют провокационные действия Украины в отношении России для наращивания собственного присутствия у отечественных рубежей.

«Мы сегодня должны рассматривать это как дестабилизирующий фактор, как нагнетание внешнеполитической повестки в данном регионе, которое не способствует стабильности и развитию черноморского бассейна в целом. Никаких препятствий для осуществления судоходства, прохода и нахождения судов в Чёрном море сегодня не существует. Именно поэтому мы можем рассматривать настоящее заявление исключительно как источник для того, чтобы нагнетать внешнеполитическую повестку», — пояснила сенатор в беседе с RT.

Она также напомнила о том, что конвенция Монтрё однозначно определяет порядок прохода и нахождения судов в Чёрном и Азовском морях. С 1936 года конвенция Монтрё регулирует допуск военно-морских сил в Чёрное море. Согласно положениям документа, в военные корабли государств, у которых нет выхода к Чёрному морю, могут находиться там не дольше 21 дня.

«Любые дополнительные меры регулирования, в том числе намерения, озвученные постпредом США при НАТО, носят исключительно декларативный характер. Вся ответственность за нагнетание внешнеполитической повестки в Черноморском регионе будет возложена на Североатлантический альянс и их союзников», — сказала она.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также указал, что Киев может самолично гарантировать своим кораблям безопасный проход кораблей, если будет следовать инструкциям, которые уже однажды соблюдал. В сентябре 2018 года два украинских судна в сопровождении российских кораблей береговой охраны проследовали по Керчь-Еникальскому каналу, пройдя под Крымским мостом.

«Безопасный проход украинских судов через Керченский пролив может гарантировать только одно — строгое соблюдение Украиной установленных правил прохода, что она уже в своё время делала с успехом и не встретила проблем с российской стороны», — написал он в Facebook.

В свою очередь, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек также добавил, что присутствие сил НАТО не изменит ситуацию.

«Насчёт прохода украинских кораблей через Керченский пролив, сколько бы там в НАТО ни рвали на груди рубаху, корабли пройдут через него только по российским правилам — и ничьим другим. Пусть НАТО хоть пол своего флота в Чёрное море запустит», — сказал он в беседе с RT.

По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, формат прохождения судов через Керченский пролив не претерпит изменений и будет по-прежнему регулироваться Москвой ради обеспечения безопасного судоходства.