Вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию отказаться от сделки с Россией по покупке зенитно-ракетных систем С-400 ради членства в НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«Турция должна сделать выбор: хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном в истории военном альянсе или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?» — заявил Пенс на встрече представителей стран-членов НАТО в Вашингтоне.
Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал покупку С-400 решенным вопросом, не подлежащим обсуждению.
При этом исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан накануне заявил, что США надеются отговорить Турцию от этой сделки, предложив взамен американские аналогичные системы Patriot.