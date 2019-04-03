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Адмирал: Бравада НАТО насчет Керченского пролива нас не волнует 

Национальная Служба Новостей 9 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России в эфире НСН выразил уверенность, что политические заявления Запада не имеют оснований.
НАТО готовит пакет мер против России в Черном море. Североатлантический Альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Для этого планируется усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море. По ее словам, соответствующий пакет решений предполагается принять во время встречи глав МИД стран альянса в Вашингтоне 3-4 апреля.
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что Россия имеет право делать в своих нейтральных водах все, что считает нужным для своей обороны или экономики, а у других стран нет оснований в это вмешиваться.
«Керченский пролив — это наши территориальные воды. Это наш внутренний вопрос. И ни НАТО, ни американские, ни шведские корабли туда не полезут. Это просто их политические лозунги, все это бравада. Они могут усиливать свою разведку до посинения, это все чревато соответствующим напряжением и большими расходами. И что это даст? Ничего не даст. Это просто попытка запугать. И даже если они что-то там совместно примут — тоже нереально. Просто если Украина имеет какие-то вопросы, пусть как государство садится за стол переговоров. Есть такой внутренний порядок, его никто нарушать не должен и не будет. Для этого есть все международные соглашения. И право государства в своих территориальных водах делать то, что им положено в интересах своей обороны или какой-то экономической деятельности. Так что это просто политическое заявление, не несущее никакой угрозы, нагрузки и действий. Никакого отражения угрозы не требуется, это политические дела, решаются в газетных материалах», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтрё, которая регламентировала судоходство в Черном море. Председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что все заходы иностранных военных кораблей должны быть согласованы с Черноморским регионом и не идти вразрез с политикой добрососедства.
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Комментарии2
Армия , Игорь Касатонов , МИД , НАТО , США
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