Истребители НАТО полетали с российскими самолетами

Самолеты Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Полет выполняли два стратегических ракетоносца Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31. На отдельных этапах их сопровождали истребители ВВС Норвегии и Дании.

Отмечается, что в ходе полета российские самолеты отработали дозаправку топливом в воздухе. Полет продолжался 13 часов.

Как сообщает РБК, предыдущий полет Ту-160 над водами тех же акваторий прошел 29 марта. В тот раз российские самолеты сопровождали ВВС Великобритании и Дании.

В январе пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые совершали плановый полет над Арктикой. Отмечалось, что бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию.