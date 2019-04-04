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Истребители НАТО полетали с российскими самолетами 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Самолеты Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.
Полет выполняли два стратегических ракетоносца Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31. На отдельных этапах их сопровождали истребители ВВС Норвегии и Дании.
Отмечается, что в ходе полета российские самолеты отработали дозаправку топливом в воздухе. Полет продолжался 13 часов.
Как сообщает РБК, предыдущий полет Ту-160 над водами тех же акваторий прошел 29 марта. В тот раз российские самолеты сопровождали ВВС Великобритании и Дании.
В январе пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые совершали плановый полет над Арктикой. Отмечалось, что бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию.
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Армия , Видео , НАТО
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