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В НАТО после возмущения Кремля объявили крупнейшие военные учения в Черном море 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Страны НАТО проведут масштабные военные учения в Черном море. Об этом сообщает министерство обороны Румынии, чьи территориальные воды также будут задействованы в ходе мероприятия.
Учения «Морской щит 2019» пройдут с 5 по 13 апреля. В маневрах примут участие военные корабли из Канады, Нидерландов, Греции, Турции, Румынии и Болгарии. Более двух тысяч военнослужащих будут отрабатывать приемы против угроз в море, на суше и в воздухе, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.
Ранее 3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к планам НАТО разработать меры по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне. Представители альянса могут направить военные корабли в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
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Армия , Войска , Дмитрий Песков , НАТО
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