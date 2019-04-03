В НАТО после возмущения Кремля объявили крупнейшие военные учения в Черном море

Страны НАТО проведут масштабные военные учения в Черном море. Об этом сообщает министерство обороны Румынии, чьи территориальные воды также будут задействованы в ходе мероприятия.

Учения «Морской щит 2019» пройдут с 5 по 13 апреля. В маневрах примут участие военные корабли из Канады, Нидерландов, Греции, Турции, Румынии и Болгарии. Более двух тысяч военнослужащих будут отрабатывать приемы против угроз в море, на суше и в воздухе, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.