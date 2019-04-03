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Литва и Польша стянут войска к границе с Россией 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Литва стянет дополнительные войска к границе с Калининградской областью России. Войска войдут в состав Восточной дивизии польской армии, которая прикрывает Сувалкский коридор. Об этом заявил главнокомандующий армией Польши Раймунд Анджейчак по итогам своего визита в Вильнюс, передает Delfi.
Сувалкский коридор — участок границы между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке — с Белоруссией. В командовании считают, что захват этого участка границы российской армией в случае гипотетического военного конфликта позволит отрезать республики Прибалтики от союзников по НАТО.
Генерал пообещал, что две страны также попробуют договориться о совместном использовании закупленных в США комплексов противоракетной обороны (ПВО) Patriot, как только они поступят в Польшу в 2022 году.
«Если в оперативном отношении это возможно, мы охотно обсудим с литовцами, как отразить встающие перед нами стратегические угрозы», — отметил он.
Разведка Литвы утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура. Вооруженные силы России активно наращивают объем вооружений и военной техники, идет интенсивная подготовка новых военных подразделений.
Ранее страны Прибалтики выступили за размещение в республиках дополнительного контингента американской армии.
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Армия , Войска , НАТО , Вильнюс , Калининградская Область , Литва , Польша
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