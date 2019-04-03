The National Interest сообщил о фиктивных ядерных атаках ВВС США на Россию

The National Interest сообщил о фиктивных ядерных атаках ВВС США на РоссиюБомбардировщики B-52 ВВС США отработали фиктивные ядерные удары по России . Об этом сообщил американский журнал The National Interest, специализирующийся на военно-политической тематике.

По информации издания, пять самолётов, которые были переброшены из Луизианы на военную базу в Великобритании, сымитировали условные удары по Калининградской области. По меньшей мере два бомбардировщика способны нести ядерные снаряды. Вылеты проводились дважды, 14 и 20 марта. При этом NI отмечает, что российские истребители перехватили B-52 и контролировали их действия, однако напрямую не вмешивались.

Как писал «Профиль», ранее экспертов издания впечатлило видео с учений российского истребителя МиГ-29. Американцы назвали самолёт «монстром».