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The National Interest сообщил о фиктивных ядерных атаках ВВС США на Россию 

Профиль 2 часа назад
Фото: Бомбардировщик B-52 Shutterstock / Fotodom
The National Interest сообщил о фиктивных ядерных атаках ВВС США на РоссиюБомбардировщики B-52 ВВС США отработали фиктивные ядерные удары по России. Об этом сообщил американский журнал The National Interest, специализирующийся на военно-политической тематике.
По информации издания, пять самолётов, которые были переброшены из Луизианы на военную базу в Великобритании, сымитировали условные удары по Калининградской области. По меньшей мере два бомбардировщика способны нести ядерные снаряды. Вылеты проводились дважды, 14 и 20 марта. При этом NI отмечает, что российские истребители перехватили B-52 и контролировали их действия, однако напрямую не вмешивались.
Как писал «Профиль», ранее экспертов издания впечатлило видео с учений российского истребителя МиГ-29. Американцы назвали самолёт «монстром».
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Армия , The National Interest , США
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