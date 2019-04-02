ВМФ США провел разведывательную операцию возле Крыма 

Самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США Lockheed EP-3E Orion провел разведывательную операцию у берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
По данным ресурса, самолет поднялся в воздух около 8:40 по московскому времени с авиабазы Суда Бэй на острове Кипр. Уже в 13 часов он приступил к разведывательной операции, несколько раз пролетев вдоль побережья Республики Крым и Севастополя. К вечеру операция была закончена и борт взял курс на аэродром базирования.
14:30 мск. pic.twitter.com/ki0DI51jqD— PlaneRadar (@ua4wiy_) 2 апреля 2019 г.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого разведывательный самолет США Lockheed ЕР-3Е Orion был замечен у побережья полуострова 28 марта текущего года.