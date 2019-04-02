ВМФ США провел разведывательную операцию возле Крыма 

По данным ресурса, самолет поднялся в воздух около 8:40 по московскому времени с авиабазы Суда Бэй на острове Кипр. Уже в 13 часов он приступил к разведывательной операции, несколько раз пролетев вдоль побережья Республики Крым и Севастополя. К вечеру операция была закончена и борт взял курс на аэродром базирования.