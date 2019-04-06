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Американский самолет провел разведку у берегов Крыма 

РИА Новости + ещё 2 28 минут назад
Фото: © Airman 1st Class Tiffany Emery
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, базирующейся во Флориде.
Незадолго до этого разведывательный полет вдоль черноморского побережья России совершил стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
Российское Минобороны призывало Вашингтон отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
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Армия , Войска , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , Республика Крым , США
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