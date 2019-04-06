Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма , сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, базирующейся во Флориде.

Незадолго до этого разведывательный полет вдоль черноморского побережья России совершил стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.