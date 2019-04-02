Атомные субмарины провели «подводную дуэль»

Необычная подводная дуэль прошла в районе Камчатки между атомными подлодками стратегического назначения Тихоокеанского флота " Александр Невский " и "Рязань".

Поединок двух "стратегов" провели для того, чтобы отработать у экипажей практические навыки по поиску субмарин противника, а также повысить качество стрельбы и ориентирования.

Почти как в настоящей дуэли, "Александр Невский" и "Рязань" вышли в район учений и разошлись по разные стороны условного подводного "барьера". Командир "Невского" получил задачу, используя гидроакустические средства, найти и атаковать своего "противника". Экипаж "Рязани", в свою очередь, должен был в случае обнаружения уклониться от атаки и нанести ответный удар.

"Александр Невский" — атомоход 4-го поколения, проекта "Борей". На его вооружении стоят твердотопливные баллистические ракеты "Булава", торпеды, торпедоракеты и крылатые ракеты. Подлодка может развивать скорость до 29 узлов в подводном положении и погружаться на 480 метров. В свою очередь, "Рязань" несколько уступает в характеристиках "Невскому". Это подлодка проекта "Кальмар", которая относится ко 2-му поколению ракетных крейсеров стратегического назначения. Она развивает скорость до 24 узлов и погружается на 320 метров. Вооружение "Рязани" — жидкотопливные баллистические ракеты Р-29Р и торпеды.

Как пояснили в пресс-службе Тихоокеанского флота, дуэльная ситуация между двумя подводными крейсерами разного проекта была смоделирована таким образом, чтобы уравнять шансы обоих "бретеров" на победу.

В ходе поиска экипаж "Александра Невского" сумел обнаружить своего оппонента. Атомоход занял выгодную позицию для стрельбы и атаковал "неприятеля" торпедами. Затем, чтобы уклониться от ответной атаки, "Невский" провел послезалповое маневрирование. Экипаж "Рязани", обнаружив атаку, контратаковал "соперника" и провел маневр уклонения от торпеды. В подводной дуэли победила дружба.

Подводные дуэли проводят регулярно, чтобы выработать у экипажей навыки поиска субмарин НАТО

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал "РГ", что подводные дуэли на флоте стараются проводить регулярно. Это необходимо, чтобы выработать у экипажей навыки поиска субмарин США и НАТО.

"Как правило в качестве одного из "дуэлянтов" задействуют подводную лодку, которая по своим характеристикам напоминает американские субмарины, к примеру, проекта "Лос-Анджелес" или "Огайо", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в 2014 году в Баренцевом море силы Северного флота сумели обнаружить американскую подлодку, которая пыталась незаметно проникнуть в наши территориальные воды. Противолодочная группа тогда в течении получаса выдворила нарушителя с нашей территории.

Кроме того, в апреле 2018 года в Средиземном море российские подлодки обнаружили британскую субмарину класса Astute с крылатыми ракетами, которая следовала к берегам Сирии для нанесения ракетного удара.

Тогда подводная дуэль велась несколько дней.