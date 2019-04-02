В России построят несколько десятков минных тральщиков

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв заявил о планах строительства нескольких десятков минных тральщиков проекта 12700. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны

По его словам, корабли противоминной обороны нового поколения в ближнесрочной перспективе должны усилить потенциал минно-тральных сил флотов ВМФ России и существенно повысить эффективность выполнения задач.

«Всего планируется построить несколько десятков кораблей этого проекта в рамках развёрнутого серийного строительства», — приводятся слова главкома ВМФ.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщало, что корабли Тихоокеанского флота использовали ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море.