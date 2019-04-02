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В России построят несколько десятков минных тральщиков 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв заявил о планах строительства нескольких десятков минных тральщиков проекта 12700. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
По его словам, корабли противоминной обороны нового поколения в ближнесрочной перспективе должны усилить потенциал минно-тральных сил флотов ВМФ России и существенно повысить эффективность выполнения задач.
«Всего планируется построить несколько десятков кораблей этого проекта в рамках развёрнутого серийного строительства», — приводятся слова главкома ВМФ.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе к настоящему времени выведен из цеха четвёртый корабль такого типа «Владимир Емельянов».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщало, что корабли Тихоокеанского флота использовали ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море.
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Армия , Войска , Оружие , Владимир Емельянов , Владимир Королев , Министерство обороны , Средненевский судостроительный завод , РИА Новости , ФБА "Экономика сегодня"
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