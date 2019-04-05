Видео: Балтфлот высадил морской десант на побережье

В плановом учении группировки разнородных сил флота участвовали более двух десятков надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 15 самолетов и вертолетов, почти 40 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Минно-тральные группы Балтийского флота провели десантные корабли за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению. Чтобы расчистить путь морскому десанту, с вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 на береговую линию высадились группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты. Они проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Десантно-штурмовые роты морской пехоты пошли на прорыв обороны побережья с больших десантных кораблей "Королев" и "Минск" и с десантных катеров на воздушной каверне типа "Дюгонь" и "Серна" (проекты 21820 и 11770). На берег сошли более двадцати бронетранспортеров БТР-82А с личным составом.

Морпехов поддержала огнем корабельная ударная группа Балтийского флота — корветы "Сообразительный" "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий". С воздуха прикрывали истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24 и Ми-8 морской авиации флота. В итоге противодесантная оборона условного противника была успешно прорвана с моря.

Кстати

Накануне экипажи корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий" успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям. По легенде учения, разведка флота зафиксировала массовый взлет "вражеской" авиации условного противника, намеревавшегося уничтожить группировку кораблей БФ в море.

Данные разведки были оперативно переданы на корабли, где взяли воздушные цели на сопровождение средствами радиолокационного обнаружения, активировали средства радиоэлектронной борьбы и поставили активные и пассивные помехи.

В роли противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27. Они были условно уничтожены при подходе на рубеж ведения огня из корабельных комплексов АК-630 и А-190.