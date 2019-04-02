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Новейший корабль «Владимир Емельянов» вывели из цеха 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. И привела слова главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева, который отметил, что такие корабли значительно усилят потенциал и боевую мощь флотов. Всего на Средне-Невском заводе планируют построить по заказу военного ведомства несколько десятков таких кораблей.
На сегодняшний день на верфи уже закончили операции по формированию корпуса и части надстройки корабля. Дальнейшие работы планируются вне цеха. А вот спуск "Владимира Емельянова" на воду планируется провести летом 2019 года.
Кстати, этот корабль не только строится на предприятии, но и носит имя бывшего директора, Героя социалистического труда Владиимира Александровича Емельянова. Корабль стал четвертым в линейке проекта 12700. Головной — "Александр Обухов" служит в ВМФ с 2016 года.
При строительстве кораблей проекта 12700 использовали новейшие российские технологии, которые не имеют аналогов в мире. У новых тральщиков самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Его сформировали методом вакуумной инфузии. Такой корпус намного легче металлического, но значительно прочнее. Ему не страшна коррозия, а срок службы практически не ограничен.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют водоизмещение в 890 тонн. Их длина — 62 метра, ширина — 10 метров. Скорость хода — 16 узлов. Экипаж — 44 моряка. Эти корабли для борьбы с минами используют различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
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Армия , Войска , Оружие , Владимир Емельянов , Александр Обухов , Владимир Королев , Министерство обороны , Санкт-Петербург
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