Новейший корабль «Владимир Емельянов» вывели из цеха

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. И привела слова главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева , который отметил, что такие корабли значительно усилят потенциал и боевую мощь флотов. Всего на Средне-Невском заводе планируют построить по заказу военного ведомства несколько десятков таких кораблей.

На сегодняшний день на верфи уже закончили операции по формированию корпуса и части надстройки корабля. Дальнейшие работы планируются вне цеха. А вот спуск "Владимира Емельянова" на воду планируется провести летом 2019 года.

Кстати, этот корабль не только строится на предприятии, но и носит имя бывшего директора, Героя социалистического труда Владиимира Александровича Емельянова. Корабль стал четвертым в линейке проекта 12700. Головной — " Александр Обухов " служит в ВМФ с 2016 года.

При строительстве кораблей проекта 12700 использовали новейшие российские технологии, которые не имеют аналогов в мире. У новых тральщиков самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Его сформировали методом вакуумной инфузии. Такой корпус намного легче металлического, но значительно прочнее. Ему не страшна коррозия, а срок службы практически не ограничен.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют водоизмещение в 890 тонн. Их длина — 62 метра, ширина — 10 метров. Скорость хода — 16 узлов. Экипаж — 44 моряка. Эти корабли для борьбы с минами используют различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.