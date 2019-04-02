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В Дагестане морпехи применили устройство разминирования «Метеорит» 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений морской пехоты провели учение с использованием установки разминирования УР-77 "Метеорит", сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Учение прошло на горном полигоне Аданак и на учебном комплексе морской пехоты Скорпион в Дагестане.
Военнослужащие Каспийской флотилии провели обследование маршрутов, по которым должна пройти боевая техника. При этом применялись миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол".
Установки "Метеорит" применяли для проделывания проходов в завалах.
С помощью накладных зарядов саперы обезвредили противотанковые мины, мины-сюрпризы (взрывные устройства, срабатывающие, когда с них поднимают установленный груз) и замаскированные растяжки.
В тактико-специальном учении приняли участие более 100 бойцов, задействовали около десятка единиц техники.
Самоходная реактивная установка разминирования "Метеорит" создана на базе гаубицы 2С1 "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года. УР-77 способна проделывать свободные полосы до шести метров в противотанковых минных полях. Состоит на вооружении российской и белорусской армий.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Вадим Астафьев , Республика Дагестан
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