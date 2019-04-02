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Стали известны сроки госиспытания нового Ил-112В 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин заявил, что госиспытания нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году.
«Я думаю, испытания начнутся в этом году, сейчас ведется разбор полета. Никаких серьезных замечаний не выявлено, экипаж доволен самолетом», — сказал Рогозин, передает РИА «Новости».
Ил-112В должен стать заменой Ан-26, у которых истекает назначенный срок службы. Выход из эксплуатации 50% парка планируется провести до 2030 года, 90% — до 2032 года.
Напомним, Ил-112В впервые поднялся в воздух 30 марта. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, который назвал самолет великолепным.
По словам Рогозина, все системы новейшего Ил-112В были разработаны с нуля, все они являются отечественными разработками. При этом взлетевший в воздух образец испытывал проблемы с «перетяжеленностью», однако эти проблемы типичны для любого опытного экземпляра.
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Армия , Войска , Оружие , РИА Новости
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