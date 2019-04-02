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Военно-космические силы получили первый Ил-76МД-90А 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А был передан в Военно-космические силы России.
Торжественная церемония передачи прошла на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП», передает ТАСС.
«Сегодня мы отмечаем передачу в эксплуатацию самолета Ил-76 нового поколения — Ил-76МД-90А», — сказал во время мероприятия генеральный директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.
В ноябре 2018 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что на авиазаводе «Авиастар-СП» в Ульяновске планируется запустить автоматизированную роботизированную поточную линию сборки, которая позволит ускорить производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
В марте 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что ульяновский авиазавод в текущем году должен выпустить не менее шести самолетов Ил-76МД-90А, в 2020 — не менее семи.
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Армия , Войска , Оружие , Юрий Борисов , Авиастар-СП , ОАК , Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина , ИТАР-ТАСС
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