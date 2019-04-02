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Минобороны проверит инфраструктуру для подлодок на Камчатке 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверит строительство причалов и береговой инфраструктуры в базах сил подводного флота на Камчатке, сообщили во вторник в Минобороны.
"Сегодня стартовала масштабная рабочая поездка заместителя министра обороны Тимура Иванова в войска Восточного военного округа. Особое внимание будет уделено строительству причального фронта и объектов береговой инфраструктуры пунктов базирования сил подводного флота на Камчатке", — говорится в сообщении.
Программой рабочего визита предусмотрено посетить строительные площадки во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Петропавловске-Камчатском.
"Тимур Иванов проверит выполнение государственной программы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск воздушно-космической обороны, Ракетных войск стратегического назначения, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники", — уточнили в Минобороны.
Кроме того, замглавы военного ведомства проинспектирует обустройство городков военных гарнизонов и воинских частей, в том числе возведение жилья для военнослужащих и других социальных объектов.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Тимур Иванов , Министерство обороны , РВСН
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