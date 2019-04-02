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Что случится, если взорвать все ядерное оружие в мире 

Российская Газета 8 часов назад
Одномоментный взрыв всего существующего на Земле ядерного оружия был бы эквивалентен примерно 15 извержениям вулкана Кракатау. Произошедшее в 1883 году, оно до сих пор это считается одной из наиболее разрушительных катастроф в истории человечества.
В соответствующей арифметике поупражнялись авторы YouTube канала Kurzgesagt, обратившиеся за помощью к ряду экспертов и ученых. Они подсчитали, что на сегодня в мире насчитывается примерно 15 тысяч ядерных боеголовок, львиная доля которых приходится на США и Россию. Этого арсенала, если использовать его равномерно, легко хватит, чтобы уничтожить все 4500 городов с населением от 100 тысяч человек. В совокупности это свыше 3 миллиардов человек.
А что если собрать все боеголовки вместе? Почему-то в ходе моделирования авторы решили сделать это в джунглях Амазонии. Исходя из открытых данных о ядерном арсенале США, в качестве средней мощности одной боеголовки они взяли 200 килотонн. Тротиловый эквивалент извержения Кракатау составил 200 мегатонн, отсюда и 15-кратное превосходство ядреной мощи человечества.
Такой взрыв породит огненный шар диаметром 50 километров, внутри которого сгорит все живое. Взрывная волна сравняет с землей все на площади три тысячи квадратных километров вокруг, ядерный гриб достигнет в высоту примерно тех же 50 километров, после чего начнется многолетняя ядерная зима. Впрочем, даже в этом случае шансы на выживание у человечества останутся.
Но если сочинять безумные сценарии, то надо идти до конца. Поэтому авторы идеи заодно подсчитали, что будет, если человечества добудет весь уран на Земле и пустит его на создание ядерных бомб, которые затем взорвет. Итоговый арсенал будет равняться по мощности 10 миллиардам бомб, аналогичных той, что взорвалась над Хиросимой. Их разрушительная сила будет такой же, как у астероида, который много миллионов лет назад, как считается, завершил эпоху динозавров на Земле. Человечество точно не выживет, не сможет чувствоваться себя в безопасности даже экипаж МКС.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , США
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