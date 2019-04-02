«Не теряет ничего»: Эксперты об отказе Турции от F-35

«Что теряет Турция, если не получит самолеты F-35 и ЗРК Patriot? Практически ничего. Но она приобретает российский ракетный комплекс С-400, у которого на очень высоком уровне дальность и радиус поражения воздушных целей, в том числе целей, которые называются «невидимками», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя решение США «наказать» Турцию за покупку С-400.

«Ситуацию между Анкарой и Вашингтоном, в связи с турецко-российской сделкой о покупке С-400, можно рассматривать с двух сторон. С американской точки зрения, то, что они отказали Турции в F-35, а ранее также поступили с поставками «Пэтриотов» — выглядит как наказание», — указывает военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, в Пентагоне подтвердил прекращение поставок Турции по программе совместного создания истребителя F-35 из-за намерения Анкары закупить российские системы ПВО С-400. В начале марта Турция отвергла требование американцев об отказе от С-400 в обмен на поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot. После этого минобороны США предупредило Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400 — Анкаре пригрозили пересмотром участия в программе создания F-35.

«С американской точки зрения, участие в создании истребителя и поставки ЗРК для стран членов НАТО считалось за благо. Потому что F-35, если посмотреть новую ядерную доктрину США — это единственный самолет, который, базируясь в Европе, будет носителем ядерного оружия. Имеются в виду бомбы B61-12. На все остальные самолеты этот боеприпас не предназначен», — поясняет Леонков.

«То есть, в случае чего, носителями этих боеприпасов будут либо американцы, либо лояльные страны, которые получат этот самолет», — добавил эксперт.

Прямой заинтересованности самой Анкары в соучастии в создании F-35 не просматривается.

«Пэтриот» также являлся своего рода знаком лояльности, — продолжает Леонков. — Самые лояльные страны получали его, и тем самым защищали себя и свое воздушное пространство. Не секрет, что раньше «Пэтриоты» стояли на базе Инджерлик и еще в нескольких местах. Потом перед попыткой путча 2016 года они были срочно взяты на так называемую профилактику и их забыли вернуть обратно в страну, дальше пошел торг».

Военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«Соединенные Штаты сопричастны к попытке военного переворота 2016 года в Турции. Президент страны Реджеп Таийп Эрдоган это не забывает.

Попросту говоря, США продемонстрировали себя как страна, недружественная к Турции. И в этих условиях ориентироваться полностью на США — это глупо».

«Теперь посмотрим с другой стороны, — отмечает Леонков. — Турция, покупая С-400, приобретает гораздо больше выгод, чем недостатков от несостоявшейся сделки с США. При этом военно-техническое сотрудничество с Россией может развиваться и дальше. Если Турция будет идти прежним курсом и не сворачивать с него, то до 2025 года, пока у власти Эрдоган, она сможет приобрести еще множество плюсов от сотрудничества с Россией».

Эксперт напоминает:

«Все знают, что трубопровод «Турецкий поток» уже достиг своей точки и состыковался с Турцией, строительство АЭС в Аккую идет полным ходом. Ну, и понятно, что в области военно-технического сотрудничества Турция рассматривает несколько комплексов и программ взаимодействия с Россией».

То есть, Анкара в лице России приобретает такого партнера, который, продавая ей военно-технические изделия, не требует от нее лояльности, что является более выгодным сотрудничеством, чем это было у Турции не только с США, но и со странами НАТО, отмечает Леонков.

«Вспомним, сколько лет Турция стучится в Евросоюз», — доабвил он.

Турция ориентируется на диверсификацию системы вооружения, отмечает со своей стороны, Сивков. Поскольку она не способна производить весь комплект системы вооружения, который необходим для обеспечения суверенитета страны, Турция решает: часть будет покупаться в России, часть в США.

Действия Турции логичны и прагматичны, но разумеется, что американцев такой деловой подход раздражает, и не только по военно-экономическим причинам, но и по геополитическим.