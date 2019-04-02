Фрегат «Адмирал Григорович» вновь вышел на учения

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" после ремонта приступил к учениям на морских полигонах Черного моря, где проведет артиллерийские и ракетные стрельбы, а также отработает действия по противовоздушной обороне. Об этом говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота, распространенном во вторник.

Ранее сообщалось, что ремонт вооруженного ракетами "Калибр" фрегата "Адмирал Григорович" проходил на Севастопольском морском заводе, корабль спущен на воду в марте. Он стоял на плановом ремонте с начала февраля.

"В ходе практических действий экипаж фрегата "Адмирал Григорович" выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, проведет тренировки по противовоздушной обороне и отработает условные пуски электронным способом ракетным комплексом "Калибр-НК", — говорится в сообщении.

Уточняется, что цель учений — отработка ведения боя одиночным кораблем. Учения проходят в морских полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря.

Также моряки проведут тренировки по борьбе за живучесть, применению средств радиоэлектронной борьбы, обороне и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде.

"Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата "Адмирал Григорович" станет выполнение задач по предназначению в составе однородных и разнородных тактических корабельных групп", — добавили в пресс-службе.

"Адмирал Григорович" — головной фрегат (по отечественной классификации "сторожевой корабль") проекта 11356. Корабль имеет полное водоизмещение более 4 тыс. тонн, длину — 125 метров. Основное вооружение фрегата — ракетный комплекс "Калибр-НК" с одноименными крылатыми ракетами.