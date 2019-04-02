Корабли ВМС Канады примут участие в международных маневрах на Ближнем Востоке

Канада направила фрегат и судно обеспечения в воды стран Ближнего Востока для участия в совместных контртеррористических маневрах с кораблями стран — союзниц и обеспечения безопасности прохождения судов в этих акваториях. Об этом в понедельник сообщили в канадском Министерстве национальной обороны.

"Вооруженные силы Канады продолжают вносить вклад в борьбу с терроризмом и обеспечение морской безопасности в водах Ближнего Востока и Восточной Африки", — сказали в ведомстве.

Минобороны уточнили, что в регион прибыли фрегат Regina и судно обеспечения Asterix. Кроме того, на одной из военных баз размещен самолет-разведчик CP-140 Aurora.

Канадские военные будут патрулировать акватории Аденского залива, Красного моря, Индийского океана и Оманского залива. О сроках завершения этой миссии не сообщается.

В военном ведомстве добавили, что на боевом корабле Regina размещен новый палубный вертолет CH-148 Cyclone, которыми в ВМС Канады начали заменять устаревшие CH-124 Sea King.

С февраля 2019 года корабли Regina и Asterix находились в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где также участвовали в совместных учениях с военными стран — союзниц Канады для предотвращения контрабанды оружия и наркотиков.