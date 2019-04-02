Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли ВМС Канады примут участие в международных маневрах на Ближнем Востоке 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Канада направила фрегат и судно обеспечения в воды стран Ближнего Востока для участия в совместных контртеррористических маневрах с кораблями стран — союзниц и обеспечения безопасности прохождения судов в этих акваториях. Об этом в понедельник сообщили в канадском Министерстве национальной обороны.
"Вооруженные силы Канады продолжают вносить вклад в борьбу с терроризмом и обеспечение морской безопасности в водах Ближнего Востока и Восточной Африки", — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что в регион прибыли фрегат Regina и судно обеспечения Asterix. Кроме того, на одной из военных баз размещен самолет-разведчик CP-140 Aurora.
Канадские военные будут патрулировать акватории Аденского залива, Красного моря, Индийского океана и Оманского залива. О сроках завершения этой миссии не сообщается.
В военном ведомстве добавили, что на боевом корабле Regina размещен новый палубный вертолет CH-148 Cyclone, которыми в ВМС Канады начали заменять устаревшие CH-124 Sea King.
С февраля 2019 года корабли Regina и Asterix находились в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где также участвовали в совместных учениях с военными стран — союзниц Канады для предотвращения контрабанды оружия и наркотиков.
ТАСС: последние новости
Корабли НАТО прибыли в порт Поти Нетаньяху: Израиль оставляет войска у границ сектора Газа Корабли Черноморского флота следят за вошедшей в акваторию группой из трех фрегатов НАТО
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в прокуратуре
Тимошенко выступила с заявлением после фиаско141
«Упыри»: Панин снова оскорбил россиян70
Пока вы спали: Судьбу Украины «решит» Россия85
Союз на бумаге: почему Россия и Белоруссия не объединяются191
Видео
Союз на бумаге: почему Россия и Белоруссия не объединяются
В мире Политика
Раскрыты последствия избрания Зеленского
В мире Украина
Пока вы спали: Судьбу Украины «решит» Россия
Общество
Китай и Турция показали рельсотроны
Армия Войска
«Мы тебя, ****, зароем!»
В мире Статьи
Олигархи «крышуют»: Порошенко надавил на больное
Украина В мире
Озвучен гонорар Мадонны за «Евровидение‐2019»
Шоу-бизнес
«Части моста рушатся»: главный миф из Крыма
Общество
Мальчик полежал в объятиях смертоносного питона
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение