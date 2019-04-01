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Американский бомбардировщик засекли у границ России 

Рамблер + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершил очередной пролет у западных границ России.
Как сообщает «Интерфакс», бомбардировщик вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, прошел через воздушное пространство Нидерландов и Германии, после чего пролетел над Балтийским морем.
В12.54 мск B-52H приблизился на расстояние 130 км от морской границы России над Балтийским морем, после чего взял курс на юг, пролетел вдоль побережья Польши, а затем около получаса курсировал вблизи сухопутной границы Калининградской области.
После этого американский бомбардировщик длительное время барражировал в небе над 21-м Центральным авиационным полигоном «Надажице» на северо-западе Польши.
В это же время вблизи сухопутной границы Калининградской области летал самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.
Мониторинговый ресурс Plane Radar сообщил в твиттере, что бомбардировщик B-52H направлялся в сторону России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота.
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