Американский бомбардировщик засекли у границ России

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США , способный нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершил очередной пролет у западных границ России

Как сообщает «Интерфакс», бомбардировщик вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, прошел через воздушное пространство Нидерландов и Германии, после чего пролетел над Балтийским морем.

В12.54 мск B-52H приблизился на расстояние 130 км от морской границы России над Балтийским морем, после чего взял курс на юг, пролетел вдоль побережья Польши, а затем около получаса курсировал вблизи сухопутной границы Калининградской области.

После этого американский бомбардировщик длительное время барражировал в небе над 21-м Центральным авиационным полигоном «Надажице» на северо-западе Польши.

В это же время вблизи сухопутной границы Калининградской области летал самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.

Мониторинговый ресурс Plane Radar сообщил в твиттере, что бомбардировщик B-52H направлялся в сторону России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота.