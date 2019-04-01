Контрольная проверка войск стартовала в Центральном военном округе

Десять крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в рамках стартовавшей 1 апреля контрольной проверки войск округа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"1 апреля стартовала контрольная проверка войск ЦВО, в рамках которой состоится 10 крупных учений. Маневры пройдут на полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по приведению в высшие степени боеготовности, переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно— ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки. Проверка проводится под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина

"По словам генерала Лапина, в ходе проверки, в первую очередь, будут оценены способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника, использовании ими мобильных огневых групп на широком фронте и других особенностях действий противника с учетом опыта вооруженных конфликтов. Итоги контрольной проверки будут подведены на заседании Военного совета ЦВО с участием руководящего состава военного округа", — добавили в военном округе.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.