Корабли НАТО зашли в грузинский порт Поти

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО зашли в грузинский порт Поти

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинскую полицию, в Поти зашли нидерландский эсминец HNLMS Evertsen, турецкий TCG Yidirim, болгарский BGS Drazki и румынский ROS Regele Ferdinand.

Они будут находиться с визитом в Грузии до 4 апреля.

«В связи с агрессивными действиями России руководство НАТО приняло расширить свое присутствие в Черном море. Наша цель углубить отношения с Грузией в регионе Чёрного моря», — заявил командующий Второй постоянной военно-морской группой НАТО контр-адмирал Баудеваин Бутс.

Ранее сообщалось, что министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море.