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Корабли НАТО зашли в грузинский порт Поти 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО зашли в грузинский порт Поти.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинскую полицию, в Поти зашли нидерландский эсминец HNLMS Evertsen, турецкий TCG Yidirim, болгарский BGS Drazki и румынский ROS Regele Ferdinand.
Они будут находиться с визитом в Грузии до 4 апреля.
«В связи с агрессивными действиями России руководство НАТО приняло расширить свое присутствие в Черном море. Наша цель углубить отношения с Грузией в регионе Чёрного моря», — заявил командующий Второй постоянной военно-морской группой НАТО контр-адмирал Баудеваин Бутс.
Ранее сообщалось, что министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море.
1 апреля фрегаты королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании прибыли в порт Одессы. 6 марта в Одесский порт зашли два корабля НАТО Военно-морских сил Турции. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о заходе двух кораблей НАТО в порт Одессы.
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Комментарии
Армия , Войска , Виктор Литовкин , Грузия , Поти
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