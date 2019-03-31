Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США поразились необычным взлетом Ми-24 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Сети появилось видео взлета польского вертолета Ми-24 российского производства с передней стойки; американские СМИ сравнили машину в этот момент с «коброй, которая собирается нанести удар».
Видео взлета вертолета Ми-24 с передней стойки опубликовано порталом War Zone.
Отмечается, что вертикальный взлет не всегда возможен, и российское семейство вертолетов Ми-8/17/24/35 способно применять другие варианты. На записи представлен взлет вертолета Ми-24 польских ВВС в Афганистане.
На нем вертолет поднимает хвост и балансирует на своем носовом колесе, продвигаясь по взлетно-посадочной полосе.
«Вертолет выглядит еще более угрожающим, чем обычно — как кобра, которая собирается ударить», — пишет портал.
Издание поясняет, что маневр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолета.
При этом подчеркивается, что даже с учетом намерения ввести в свои ВВС более современные вертолеты, Польша собирается оставить на вооружении около 30 самолетов Ми-24, большинству из которых уже почти 30 лет.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции Новейший ЗРК «Сосна» прошел испытания Израиль нанес новые удары в секторе Газа
Комментарии52
Армия , Видео , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена оказалась против Зеленского1
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины157
Стало известно о явке на украинских выборах
Идиоты. Зеленский о поддержавших его российских актерах93
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах108
Видео
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
В мире Украина
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
В США впечатлились необычным взлетом Ми-24
Армия Оружие
ЦИК Украины назвал последние данные по явке
В мире Украина
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Стала известна явка на выборах президента Украины
В мире Украина
Порошенко сделал заявление о России в день выборов
В мире Украина
Испытания гигантского рельсотрона засняли в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение