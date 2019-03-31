В США впечатлились необычным взлетом Ми-24

В США поразились необычным взлетом Ми-24

В Сети появилось видео взлета польского вертолета Ми-24 российского производства с передней стойки; американские СМИ сравнили машину в этот момент с «коброй, которая собирается нанести удар».

Видео взлета вертолета Ми-24 с передней стойки опубликовано порталом War Zone.

Отмечается, что вертикальный взлет не всегда возможен, и российское семейство вертолетов Ми-8/17/24/35 способно применять другие варианты. На записи представлен взлет вертолета Ми-24 польских ВВС в Афганистане.

На нем вертолет поднимает хвост и балансирует на своем носовом колесе, продвигаясь по взлетно-посадочной полосе.

«Вертолет выглядит еще более угрожающим, чем обычно — как кобра, которая собирается ударить», — пишет портал.

Издание поясняет, что маневр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолета.

При этом подчеркивается, что даже с учетом намерения ввести в свои ВВС более современные вертолеты, Польша собирается оставить на вооружении около 30 самолетов Ми-24, большинству из которых уже почти 30 лет.