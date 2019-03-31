Испытания гигантского рельсотрона засняли в Турции

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Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
В Сети появились фотографии этой установки значительных размеров, которая представляет собой башню со стволом большого диаметра, установленную на прицеп-трал.
Китай первым в мире испытал корабельный рельсотрон
Как сообщается, данное устройство сможет выстреливать 35-мм снаряды массой до 1 килограмма на расстояние до 50 километров. Ожидается, что рельсотрон может быть применен в различных родах войск, например, в противоздушной обороне.
Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Данное направление в развитии вооружений считается перспективным во многих странах. В феврале прошлого года стало известно об испытаниях очень похожей системы в Китайской Народной Республике. Тогда были обнародованы материалы об установке массивной орудийной башни на десантный корабль военно-морского флота Народно-освободительной армии.
Работы над электромагнитным оружием ведутся также в России и США.
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Комментарии10
Армия , Видео , Оружие , Турция
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