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ВСУ получили зимнюю форму в начале весны 

ТК «Звезда» + ещё 2 21 час назад
Фото: Defence-ua.com
На Украине принялись расхваливать инновационные качества мембранного материала, забыв, что зимний сезон уже подошел к концу.
Украинские военнослужащие начали тестировать новые комплекты зимней формы. Однако, не учли при этом одну особенность — новые комплекты одежды поступили в войска в конце марта, когда оценить по достоинству качества зимней формы уже невозможно.
ВСУ получили дождевики, куртки и брюки в «пиксельной» милитаризированной расцветке. Украинские информационные порталы принялись расхваливать инновационные качества мембранного материала, забыв, что зима уже подошла к концу.
Ранее на Украине прошла необычная промоакция, проведенная спикером оперативного командования «Запад» Анатолием Прошиным. Деятель разместил на своей странице в Facebook пост с призывом пополнить ряды «Запада» и получить за это «бонус». Пост он снабдил несколькими фотографиями полуобнаженных женщин с оружием.
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