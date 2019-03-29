ВСУ получили зимнюю форму в начале весны

На Украине принялись расхваливать инновационные качества мембранного материала, забыв, что зимний сезон уже подошел к концу.

Украинские военнослужащие начали тестировать новые комплекты зимней формы. Однако, не учли при этом одну особенность — новые комплекты одежды поступили в войска в конце марта, когда оценить по достоинству качества зимней формы уже невозможно.

ВСУ получили дождевики, куртки и брюки в «пиксельной» милитаризированной расцветке. Украинские информационные порталы принялись расхваливать инновационные качества мембранного материала, забыв, что зима уже подошла к концу.

Ранее на Украине прошла необычная промоакция, проведенная спикером оперативного командования «Запад» Анатолием Прошиным. Деятель разместил на своей странице в Facebook пост с призывом пополнить ряды «Запада» и получить за это «бонус». Пост он снабдил несколькими фотографиями полуобнаженных женщин с оружием.