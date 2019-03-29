В НАТО объяснили присутствие своих кораблей в Черном море

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Заход в Черное море кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО "был давно запланирован" и не связан с президентскими выборами на Украине , их главой целью является проведение маневров Sea shield — 2019. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Североатлантического альянса. "Вторая постоянная военно-морская группа НАТО в настоящее время проводит патруль в Черном море перед проведением маневров Sea shield — 2019. Эти маневры были запланированы давно, это ежегодные учения, организуемые Румынией. Ни патрулирование, ни учения не связаны с событиями на Украине", — сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС о совпадении дат захода кораблей НАТО и президентских выборов на Украине.