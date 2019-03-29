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Дальняя авиация ВКС получила Ту-22М3 после доработок 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после доработок, сообщили в пресс-службе компании.
"Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 прошел перечень работ в объеме доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (филиала "Туполева"). На летно-испытательной станции завода на самолете успешно проведены все наземные испытания. После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования", — говорится в сообщении.
Ту-22М3 — дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.
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Армия , Войска , Оружие , Казанский авиазавод , Туполев , ОАК
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