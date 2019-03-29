Дальняя авиация ВКС получила Ту-22М3 после доработок

"Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 прошел перечень работ в объеме доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (филиала "Туполева"). На летно-испытательной станции завода на самолете успешно проведены все наземные испытания. После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования", — говорится в сообщении.

Ту-22М3 — дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.