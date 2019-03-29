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Над военными базами США заметили российский самолет-разведчик 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет военно-космических сил России Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами на западе США. Полет осуществлялся в рамках международного договора по открытому небу (ДОН), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения самолет вылетел с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана). В течение восьми часов он курсировал над закрытыми районами штатов Калифорния и Невада.
Отмечается, что российский военный самолет провел полет над авиабазой Эдвардс, 42-м заводом ВВС США, где модернизируют и собирают стратегическую авиацию, авиабазой Ванденберг, где находятся пусковые установки системы противоракетной обороны США, и рядом других военных объектов.
В августе 2018-го президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. В нем, среди прочего, есть пункт о заморозке выполнения ДОН с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Позднее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не приостанавливает свое участие в договоре и намерен и далее выполнять данное соглашение.
Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Дональд Трамп , Госдеп США , Интерфакс , Монтана , США
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