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Легкий танк MMT-40: советская «Гвоздика» получит китайскую башню 

Российская Газета 29 марта 2019
Фото: Facebook
Такое впечатление создается после ознакомления с фотографией, опубликованной на странице Myanmar Defence Weapons в Facebook.
Как видно, на корпус самоходки установили башню от выпускаемой в КНР колесной САУ WMA301, известной также как PTL02.
Эта боевая машина состоит на вооружении сухопутных войск Мьянмы. Вполне вероятно, что к имеющемуся варианту на шасси бронетранспортера Type 92 будет добавлена и гусеничная версия.
В качестве вооружения будет использована 105-мм пушка, способная вести огонь различными боеприпасами, в том числе китайской ракетой, управляемой по лучу лазера. Украинские производители, в свою очередь, тоже не прочь пристроить аналогичное изделие под обозначением "Фаларик".
Ранее сообщалось, что Украина намерена организовать в Мьянме производство САУ 2С1У. Пока не совсем понятно, является ли MMT-40 местным обозначением совместной самоходки или другого проекта. Не исключено, что разрекламированное новое производство будет заключаться в установке китайских башен на доставленные из Украины старые, еще советские, капитально отремонтированные корпуса.
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Армия , Войска , Оружие , Китай , Бирма
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