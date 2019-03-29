Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях

Телеканал "Звезда" опубликовал видео экстремальной проверки автомата Калашникова, стоящего на вооружении российской армии.

В ходе эксперимента было произведено несколько выстрелов из автомата, ствол которого нагрели паяльной лампой до красна.

Отмечается, что проводить подобные опыты опасно: в процессе накаливания ствол оружия может искривиться и разорваться прямо в руках стрелка. Тем не менее АКМ выдержал проверку.

Различные варианты автомата Калашникова модернизированного (АКМ) находится на вооружении отечественной армии с 1959 года. Их также используют вооруженные силы более 50 стран мира.