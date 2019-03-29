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Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Телеканал "Звезда" опубликовал видео экстремальной проверки автомата Калашникова, стоящего на вооружении российской армии.
В ходе эксперимента было произведено несколько выстрелов из автомата, ствол которого нагрели паяльной лампой до красна.
Отмечается, что проводить подобные опыты опасно: в процессе накаливания ствол оружия может искривиться и разорваться прямо в руках стрелка. Тем не менее АКМ выдержал проверку.
Различные варианты автомата Калашникова модернизированного (АКМ) находится на вооружении отечественной армии с 1959 года. Их также используют вооруженные силы более 50 стран мира.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , ТК "Звезда"
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