Галлюциногенное оружие показали в деле

Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками. Группа инженерного спецназа в тяжелом снаряжении забросала противника гранатами, оглушила ураганным огнем из автоматов и ворвалась в здание.

Боец, шедший первым, прикрывал всю группу бронещитом с яркими, часто мигавшими фонарями. «Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации», — приводит «Российская газета» сообщение военных.

Схожая система применяется и в ВМФ России. В начале февраля стало известно, что ВМФ России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».

Системы установлены на фрегатах «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», последний сейчас проходит заводские испытания. В марте появилось видео испытаний станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».