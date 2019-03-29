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Галлюциногенное оружие показали в деле 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками. Группа инженерного спецназа в тяжелом снаряжении забросала противника гранатами, оглушила ураганным огнем из автоматов и ворвалась в здание.
Боец, шедший первым, прикрывал всю группу бронещитом с яркими, часто мигавшими фонарями. «Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации», — приводит «Российская газета» сообщение военных.
Схожая система применяется и в ВМФ России. В начале февраля стало известно, что ВМФ России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».
Системы установлены на фрегатах «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», последний сейчас проходит заводские испытания. В марте появилось видео испытаний станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , "Российская газета"
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