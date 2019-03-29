Противник не сможет увидеть российские ПРО

Российские системы противовоздушной обороны станут невидимыми для противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора предприятия-разработчика ПРО Валерия Макеева.

По его словам, такие изменения станут возможными благодаря строительству станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения. Сейчас именно по радиоизлучению противник может обнаружить и уничтожить комплекс ПРО.

Макеев также отметил, что в скоро может быть подписано соглашение о принятии данного комплекса на снабжение.