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Противник не сможет увидеть российские ПРО 

Авторадио 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские системы противовоздушной обороны станут невидимыми для противника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора предприятия-разработчика ПРО Валерия Макеева.
По его словам, такие изменения станут возможными благодаря строительству станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения. Сейчас именно по радиоизлучению противник может обнаружить и уничтожить комплекс ПРО.
Макеев также отметил, что в скоро может быть подписано соглашение о принятии данного комплекса на снабжение.
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