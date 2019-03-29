В Южную Корею прибыли истребители F-35

Сегодня в Южную Корею из США прибыли два первых истребителя пятого поколения F-35A. Самолеты встанут на боевое дежурство в ВВС Кореи в апреле-мае этого года. Всего же до 2021 года Сеул получит в общей сложности 40 подобных машин.

Прибытие первых для Южной Кореи истребителей-"невидимок" F-35A Lightning II было анонсировано еще вчера и стало одной из главных новостей дня.

"Сегодня в 14 часов 35 минут (8-35 утра по Москве — прим. "РГ") на базе ВВС в Чхончжу благополучно приземлились два самолета F-35A, которые были переданы нам", — говорится в заявлении Агентства программ оборонных разработок Республики Корея.

Как с гордостью отметили в Сеуле, "теперь Южная Корея вошла в число стран, которые обладают самыми современными истребителями пятого поколения".

Как пояснили корейцы, эти две машины, которые стали первыми в рамках закупленной Южной Кореей у США партии боевых самолетов, вылетели еще 22 марта с американской авиабазы в штате Аризона, совершили промежуточную посадку на Гавайях, провели дозаправку в воздухе и в итоге приземлились на базе в южнокорейском Чхончжу, пролетев в общей сложности 13 800 км. Самолетами управляли американские пилоты, которые по прибытию передали их корейцам.

Южнокорейские военные сообщили, что эти две машины входят в первую партию самолетов F-35A Lightning II, которая состоит из шести штук. Эта пара должна заступить на боевое дежурство уже в апреле-мае этого года. В настоящий момент в ВВС США проходят подготовку южнокорейские летчики, которые учатся управлять истребителем-"невидимкой".

Всего же до 2021 года Южная Корея должна получить от США в общей сложности 40 самолетов F-35A, которые будут поставлены в рамках крупнейшего в истории Южной Кореи оборонного контракта на сумму более семи миллиардов долларов. Самолеты F-35A заменят устаревшие модели истребителей, которые защищали небо Кореи.

Отметим, что Северная Корея жестко раскритиковала решение Сеула закупить у США эти боевые самолеты. Соседние с Южной Кореей страны воздержались от оценок, но эксперты Китая, Японии и России признают, что появление новых боевых самолетов усиливает возможности ВВС Республики Корея и это необходимо учитывать при определении баланса сил в регионе.