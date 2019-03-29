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В России создадут «умный» артиллерийский снаряд 

News.ru + ещё 16 7 часов назад
Фото: ТАСС
Уникальный управляемый артиллерийский снаряд, не имеющий аналогов в мире, разрабатывают в конструкторском бюро Точмаш имени Нудельмана. Об этом заявил управляющий директор предприятия Валерий Макеев.
Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведём работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда, — рассказал он РИА Новости.
По его словам, перспективные разработки ведутся также на базе научно-технического задела, полученного при создании серийного танкового управляемого снаряда «Кобра».
Ранее News.ru писал, что первая лодка — носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2019 года. Об этом рассказал президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Речь идёт о подлодке, которую трудно засечь. Она способна выпускать дрон с ядерной боеголовкой, по которому практически нет шансов попасть.
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Армия , Войска , Оружие , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , РИА Новости
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