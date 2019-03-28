Самолёт ВМС США провёл разведку вблизи Керченского пролива

Самолёт ВМС США EP-3E Aries II в течение около четырёх часов курсировал вдоль черноморских границ России : от запада Крыма вплоть до Кубани в районе Новороссийска

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, воздушное судно приближалось к земле на высоте 7,4 тысяч метров, передаёт «Интерфакс». Самолёт вылетел с американской авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

Ранее News.ru писал, что патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.