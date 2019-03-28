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Самолёт ВМС США провёл разведку вблизи Керченского пролива 

News.ru 58 минут назад
Фото: U.S. Navy
Самолёт ВМС США EP-3E Aries II в течение около четырёх часов курсировал вдоль черноморских границ России: от запада Крыма вплоть до Кубани в районе Новороссийска.
Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, воздушное судно приближалось к земле на высоте 7,4 тысяч метров, передаёт «Интерфакс». Самолёт вылетел с американской авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.
Ранее News.ru писал, что патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
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Армия , Войска , Интерфакс , Новороссийск , Республика Крым , США
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