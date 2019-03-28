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Не только Трамп: еще одна страна призвала Россию уйти из Венесуэлы 

Рамблер 56 минут назад
Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу потребовал от России вывести военных с территории Венесуэлы, если целью присутствия представителей российской армии является удержать действующего президента страны Николаса Мадуро на посту, сообщает RNS со ссылкой на агентство Reuters.
«Если их идея заключается в том, чтобы удержать Мадуро у власти дольше, это означает больше голодающих и покидающих страну людей, больше человеческой трагедии в Венесуэле», — заявил бразильский дипломат.
По его словам, поддержка Мадуро российскими военнослужащими приведёт к усугублению экономической ситуации в стране. Аруажу уверен, что спасти ситуацию могут только выборы нового президента, организованные под руководством временного правительства.
Ранее «убраться» из Венесуэлы от России потребовал президент США Дональд Трамп. Так политик отреагировал на новость о прибытии в Каракас двух российских военно-транспортных самолётов.
«Не указывайте»: Кремль ответил Трампу
Позже на заявление Трампа отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американцам не стоит вмешиваться в двусторонние отношения России с другими государствами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США сперва реализовать «собственную концепцию исхода», намекая на невыполненные обещания вывести американские войска с территории Сирии.
Комментарии259
Армия , Видео , Войска , Латинская Америка , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Reuters , Бразилия , Венесуэла
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